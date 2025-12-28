Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ilk yarının son hafta maçında, Pazar günü (bugün) Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sakaryaspor’u 2-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaşan Arca Çorum FK, Erzurum’da puan mücadelesi verecek. Kırmızı-siyahlı takım, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla alarak ilk yarıyı moralli kapatmayı hedefliyor.

Kritik maç öncesinde Arca Çorum FK’da Oğuz Gürbulak’ın sakatlığı sürüyor. Bahis cezalısı olan Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Arda Hilmi Şengül ve Eren Karadağ bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Serkan Özbalta’nın takımı Erzurumspor’da ise tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Haftayı deplasmanda aldığı 2-0’lık Bandırmaspor galibiyetiyle kapatan mavi-beyazlı takımda Adem Eren Kabak kırmızı kart cezalısı, İlkan Sever ve Furkan Özhan ise bahis cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler.

32 puanla 5.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 30 puanlı 6.sıradaki Erzurumspor arasında yarın Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak kritik maçta Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını ise Gaziantep bölgesinden Ömer Tevfik Özkoç ile Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. Ankara bölgesinden Burak Kamalak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.