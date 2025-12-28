Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.haftasında Erzurumspor’a konuk olacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 471.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar tam 470 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 204 galibiyet, 128 beraberlik, 138 yenilgi alarak 740 puan toplarken, attığı 674 gole karşılık 499 gol yedi.

DEPLASMANDA 307 PUAN

Kırmızı-siyahlılar 470 maçın 236’sını deplasmanda oynarken, 81 galibiyet, 64 beraberlik, 91 yenilgi aldılar. Hanesine 307 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 285 kez havalandırırken kalesinde 278 gol gördü.

Çorum ekibi, sahasında çıktığı 234 maçta ise 123 galibiyet, 64 beraberlik, 47 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 389 kez havalandıran Arca Çorum FK 221 gol yerken, 433 puan topladı.