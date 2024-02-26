Ümraniyespor’u 1-0 geriden gelip 4-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulunan Hüseyin Eroğlu, “Geçen hafta kazandığımız Gençlerbirliği maçından sonra ‘oyuncularım karakterlerini ortaya koydu’ demiştim. Bugün buna bir kez daha şahit olmanın gururunu yaşıyorum.

Geriden gelip kazanmak çok önemli, oyuncularımı kutluyorum. Kazandıkça güven artacak, güven arttıkça daha da iyi oyunlar ortaya çıkacak.

İç sahada çok puan kaybettik. Bu galibiyeti buna rağmen desteklerine devam eden taraftarlarımıza ve Onur Göçmez ile yönetimimize armağan ediyoruz. Süper Lig hedefini yakalamak için desteklerine çok ihtiyacımız var.

Şimdi hedef, Çorum FK deplasmanından iyi bir oyunla, bizi yukarıya taşıyacak skor almakta” ifadelerini kullandı.