Alınan bilgiye göre 19 ACP 872 plakalı otomobil ile  Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 36. Sokağa gelen T.S., Ş.K. ve kimliği belirlenemeyen iki kişi, Ö.U.Ö.’nün ikametinin önünde havaya ateş açtılar.
Ö.U.Ö. ve yakınlarının dışarı çıkması üzerine olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları esnada kaza yapan şüpheliler otomobili bırakarak yaya halde kaçtılar.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş tabanca kovanı tespit edildi.
Saldırının simit tezgahı meselesi yüzünden yapıldığı iddia edildi.
Kazalı araç çekici yardımı ile otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Sokak ortasında ateş etmeye başladı Sokak ortasında ateş etmeye başladı

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK