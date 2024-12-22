Onur A.(29) idaresindeki 58 ABK 534 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı yakınlarında önünde seyreden Kerim A.(30)’nın kullandığı 06 GVF 28 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 58 ABK 534 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma A.(33) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada refüje çıkan otomobilin çarptığı ağaçların devrilmesi sonucu Samsun istikametine yolun tek şeridi trafiğe kapandı.

Otomobil ve ağaçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK