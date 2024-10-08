Çorum’da 1 kişi tanımadığı kişi tarafından kalas ve silah kabzası ile darp edildi.

Alınan bilgiye göre Sefa B.(21), Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Pazartesi Pazarı içinde önceden tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silah kabzası ve kalasla darp edildiğini iddia eden genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri genci darp eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK