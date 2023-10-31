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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve asayiş uygulamaları kapsamında çok sayıda silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet güçlerinin dikkatli ve etkin çalışmaları 20-27 Ekim 2023 tarihleri arasında da devam etti. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine araştırma çalışmalarında 8 adet ateşli silah (6 tüfek, 1 tabanca, 1 kuru-sıkı tabanca), 10 adet kesici ve delici alet, 130 adet sentetik ecza maddesi, 0.43 gr metamfetamin, 3.96 gr esrar maddesi ele geçirilirken, 49 adet tabanca mermisi ve 35 adet av fişeği muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” görüşüne de yer verildi.