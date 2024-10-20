Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından, 9’uncu hafta maçında konuk olduğu Boluspor’a her iki yarıda yediği gollerle 2-0 yenilerken, hakem kararları ön plana çıktı.

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan Çorum temsilcisi, Geraldo ile net fırsattan yararlanamadıktan sonra 20.dakikada Avramovski’nin golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarı oldukça tempolu başladı. Kasongo ile üst üste iki net fırsattan yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK’nın 55.dakikada kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edilirken, 70.dakikada yine VAR incelemesi sonrası Toure’nin kırmızı kart görmesi üzerine Çorum temsilcisi 10 kişi kaldı.

77’de, kaleci Mahmut Eren’in büyük hatası sonucu Hüsamettin adeta fişi çeken golü atınca Çorum FK’nın gardı iyice düştü.

Hasan Hüseyin’in hastalığının artması üzerine 518 gün sonra kaleye geçen Mahmut Eren, 90.dakikada yaptırdığı penaltıda Oğuz Kağan’ın vuruşunda gole izin vermeyerek kendini affettirirken, mücadele Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 10 puanda kalarak düşme hattına inerken, Boluspor puanını 12’ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 10: Ahlatcı Çorum FK çok etkili geldi. Soldan Burak Süleyman’ın ortasında, arka direk altı pasta Geraldo kafayı vurdu, top üst direği adeta sıyırarak auta çıktı.

DAKİKA 15: Boluspor atağında, Jefferson ceza yayının 5-6metre gerisinden çok sert vurdu, kaleci Mahmut Eren iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 20: GOL! Boluspor golü buldu. Ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Hakan kaleyi düşündü, kaleci Mahmut Eren direk dibinden topu kornere çelmeyi başardı. Ev sahibi ekip soldan üst üste köşe vuruşları kullanırken, gol öncesinde, Berk köşe vuruşunu Hakan’a pas olarak kullandı. Hakan’ın ön direğe ortasında Jefferson’un kafayla geriye aşırdığı topu Avramovski kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

DAKİKA 44: Ahlatcı Çorum FK atağında, Boudjemaa ceza yayının sağ çaprazından vurdu, kaleci Çağlar yerden sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

DAKİKA 47: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Kerem’in yerden altı pasa çıkarttığı topa ön direkte Kasongo dokunamadı.

DAKİKA 48: Ferhat’ın pasında ceza yayında Avounou ile duvar pası yapan Kasongo ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, top kaleci Çağlar’ın göğsünden döndü.

DAKİKA 55: Boluspor savunmadan çıkmak isterken, ceza sahasının sol çaprazında Avouno’nun Enes’e yaptığı pres sonucu Avonou’ya çarpıp yükseklik kazanan ve kaleye yönelen topu kaleci Çağlar güçlükle çıkarttı, arkaya açılan topu yakın mesafeden Geraldo tamamladı, direkten dönen topu Geraldo penaltı noktasının gerisine çıkarttı, Ferhat gelişine sert vurdu, kaleye giden top Oğuz Kağan’ın koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen orta hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı kararını iptal etti.

DAKİKA 70: Çorum FK 10 kişi kaldı. 67.dakikada, ornta alandan atılan uzun topa hareketlenen Hüsamettin, sağ çaprazdan ceza sahasına girecekken Toure’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Boluspor lehine faul kararı veren hakem, Toure’ye ise sarı kart gösterdi. VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Filiz, Toure’nin bariz gol şansını engellediği gerekesiyle 70.dakikada sarıyı iptal edip Toure’ye kırmızı kart gösterdi.

DAKİKA 77: GOL! Fark ikiye çıktı. Atila’nın geri pasında kaleci Mahmut Eren ceza sahasının dışında topu kontrol etti, uzaklaştırmak yerine kendisine pres yapan Hüsamettin’i geçmeye çalışınca kaptırdı, Hüsamettin de ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

DAKİKA 90: Ceza yayında Estrela’dan aldığı topla içeri giren eski Çorum FK’lı Eren Aydın, kaleci Mahmut Eren’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Oğuz Kağan’ın vuruşunda kaleci Mahmut Eren gole izin vermedi.