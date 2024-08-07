Philip Morris ve JTI grubunun ardından, BAT ve TT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Son zamla birlikte en ucuz sigara fiyatı BAT grubunda 64, TT grubunda ise 60 lira oldu.

Philip Morris ve JTI grubuna gelen zamların ardından bugün BAT ve TT grubu da fiyat listesini güncelledi.

Yapılan son zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 64 liraya yükseldi. TT grubunda ise 60 lira oldu.

BAT grubunda en pahalı sigara fiyatı ise 85’e, TT grubunda ise 71 liraya yükseldi.

Her iki gruba ait zamlı tarifenin de 7 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlı fiyat listesini, “Bat sigara gurubuna zam geldi. Sigaraya zam yağmuru devam ediyor” ifadesiyle paylaştı.