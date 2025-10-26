Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri, Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek uygulamalı borsa seansına katıldı.

Ziyaret kapsamında Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, öğrencilere borsa işlemleri, laboratuvar analizleri ve ihale satış süreci hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ayrıca, üreticiden gelen ürünlerin satış salonuna ulaşıncaya kadar geçtiği aşamaları ve açık artırma ile dijital ortamda gerçekleştirilen satış süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Oldukça verimli geçen programın sonunda karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunuldu. Doç. Dr. Harun Kısacık ve Öğretim Görevlisi Fatih Şanöz, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Naki Özkubat ve Borsa Üyesi Kayahan Boztepe’ye teşekkür etti.

Başkan Özkubat, Hitit Üniversitesi öğrencilerine eğitim ve öğrenim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR