Çorum'da çay ücretlerine zam geldi. Kahvehane ve çay ocaklarında çay 10 lira olurken park ve kafeteryalarda ise 30 liraya yükseldi.

Çorum Kahveciler Esnaf Odası, çay ve meşrubat fiyatlarını artırdı. Yeni tarifeyle birlikte kahvehane ve çay ocaklarında çayın fiyatı 10 liraya, park, bahçe, kafe ve kafeteryalarda ise 30 liraya yükseltildi.

Türk kahvesinin fiyatı 35 liraya çıkarken kahve ve kakao 25, ayran ve limonata 20, duble bardak süt 40, 5 kişilik semaver ve nargile 300 lira oldu.