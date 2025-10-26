Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon ve Çorum Çocuk Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından işletilecek olan “Tiyatro Sanat Cafe” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 2. Sokak No: 8/C adresinde gerçekleştirilen açılışta konuşan işletme sahibi Caner Ergan, Tiyatro Sanat Cafe’de hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Ergan, “Meddah, Hacivat–Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileriyle geleneksel tiyatromuzu yaşatacağız. Ayrıca animasyon gösterileri, palyaço ve maskot kiralama, doğum günü organizasyonları gibi etkinliklerle çocuklara da keyifli anlar sunacağız. Pamuk şeker, patlamış mısır, yiyecek ve içecek çeşitleriyle de konuklarımıza sıcak bir ortam oluşturacağız. Tiyatro Sanat Cafe’de misafirlerimiz sanatla iç içe keyifli vakit geçirebilecek.” dedi.

Açılış törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, tiyatroseverler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi