Pancar Ekicileri Kooperatifleri’nin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 53. seçimli olağan genel kurul toplantısı Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Genel kurula, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifleri’nin Yönetim Kurulu üyeleri, Türkşeker’in temsilci ve üyeleri ile bakanlık temsilcileri katıldı.

Görüşmelerin ardından tek liste halinde girilen genel kurulda, 4 yıl süre ile görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Yapılan seçimlerin ardından PANKOBİRLİK Genel Başkanlığı’na mevcut başkan Ramazan Erkoyuncu tekrar seçilirken, S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Denetim Kurulu’na tekrar seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi