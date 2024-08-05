Bir sigara grubu, ürünlerinin fiyatını paket başına 4 TL artırdı.



Sigara fiyatlarına gelen ardı ardına zamlar, tiryakilerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. 5 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni zamla birlikte, bir sigara grubunun en yüksek fiyatı 77 TL'ye yükseldi.

Geçen yıl aynı sigara grubunun en yüksek fiyatı 48 TL idi, bu da sigara fiyatlarının bir yıl içinde büyük bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Yeni zamla birlikte, aynı sigara grubunun en düşük sigara fiyatı 69 TL olurken, en yüksek sigara fiyatı 77 TL olarak belirlendi.

Bu arada diğer sigara gruplarını da zam yapması bekleniyor.