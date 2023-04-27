Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre sağanak ve gök gürültülü sağanak, Orta Karadeniz Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

(Haber Merkezi)