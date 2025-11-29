Türkiye’de yaklaşık 26 milyon hanenin önemli bir kısmında temizlik, bakım veya gündelik ev işleri için çalışan kişiler bulunuyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş’a göre birçok vatandaş bu çalışanlar için yapılması gereken zorunlu SGK bildirimini ya bilmediği ya da göz ardı ettiği için büyük bir riskin içine giriyor. Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında aktardığı uyarı, “Bu basit ihmal sizi evsiz bile bırakabilir” seviyesinde çarpıcı.

Karakaş, ev hizmetlerinde çalışan bir kişinin sigortasız olması hâlinde, işverenin sadece para cezası ödemediğini; asıl tehlikenin iş kazası yaşandığında ortaya çıktığını vurguluyor.

Bir kaza meydana geldiğinde:

-Vefat eden çalışanın eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanacak aylıklar,

-Oluşan tüm tedavi ve hastane masrafları,

-SGK’nın işverene kestiği rücu tazminatı, tamamı ev sahibine fatura ediliyor.

Karakaş’ın verdiği örnek ise durumun vahametini gözler önüne seriyor:

Evde cam silerken düşen ve hayatını kaybeden sigortasız bir ev çalışanı için SGK’nın bağlayacağı maaşların bugünkü değeri milyonlarca lirayı buluyor. Bu tutarın doğrudan işverenden tahsil edildiğini belirten Karakaş, “Bu para bir evin hatta birden fazla aracın değerini aşabilir” ifadelerini kullanıyor.

1 DAKİKALIK İŞLEM, MİLYONLUK ZARARI ENGELLİYOR

Uzman, SGK’nın “Kolay İşverenlik Uygulaması” sayesinde işlemlerin karmaşık olmadığını, özellikle ayda 10 günden az çalışanlar için günlük primin sadece 17,34 TL olduğunu hatırlatıyor.

Bu sistemde:

Muhasebeci masrafı yok,

Aylık bildirim gerekmiyor,

Tüm işlem e-Devlet’ten bir dakikada yapılabiliyor.

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞAN RİSKİ DAHA BÜYÜK

Karakaş ayrıca, yabancı uyruklu bir kişinin 10 günden az çalıştırılamayacağını ve çalışma izni olmayanların tespit edilmesi hâlinde çok ağır para cezaları ve yaptırımlar uygulanacağını belirtiyor. Bu yaptırımların kaza hâlinde ödenecek tazminatlarla birleştiğinde “ev ve araba satarak bile karşılanamayacak seviyelere” çıkabileceğini ifade ediyor.

Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında ev hizmetlerinde sigortasız çalıştırmanın “tasarruf değil, adeta kumar” olduğunu vurguladı.

Karakaş’a göre bir kaza yaşandığında işverenin karşılaşacağı maddi yük, çoğu zaman mevcut tüm mal varlığını aşabilecek boyuta ulaşıyor.

Uzman isim, bu nedenle vatandaşların ayda 10 günden az çalışanlar için sadece günlük 17,34 TL’lik prim ödeyerek hem evini hem vicdanını güvence altına alabileceğini hatırlatıyor.