Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, dün İstanbul’da tamamlandı.

Genel Kurul, yeni Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ni belirlerken, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ndeki değişiklik tekliflerini ve gazetelerin asgari satış fiyatında değişiklik yapılmasına ilişkin önergeyi kabul etti.

RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

Genel Kurul, 23’ü yaygın, 5’i bölgesel ve 639’u yerel olmak üzere toplam 667 gazete ile 360 internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem arz eden resmî ilanların yayım ücretlerine yapılacak artış oranlarını belirledi.

Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nde bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin; günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yüzde 25,41 artışla 185’den 232 TL’ye; günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise yüzde 25,24 artışla 210 TL’den 263 TL’ye yükseltilmesine yönelik teklif Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Teklif edilen tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

GAZETELERİN ASGARİ SATIŞ FİYATI

Genel Kurul, gündeme alınan önergeyi görüşerek, yazılı basın sektöründeki maliyetleri de göz önünde bulundurup gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenleme yaptı.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı; yerel ve bölgesel gazeteler için 5 TL’den 7 TL’ye, yaygın gazeteler için de 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi.

Değişiklik, Resmî Gazete’de yayımını müteakip 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

DOĞRUDAN TRAFİK KAVRAMI YENİDEN ELE ALINDI

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde, uygulamada tespit edilen gereklilikler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Mevzuat değişikliği hazırlık sürecinde katılımcı bir yaklaşımla Kurum paydaşlarının görüş ve önerileri çevrimiçi ortamda alındı.

Düzenlemeler kapsamında doğrudan trafik kavramı yeniden değerlendirildi. Kullanıcıların, çoğunlukla yayın adını arama motoruna yazarak internet haber sitelerine erişim sağladığı gözlemlendiğinden, arama motorundan doğrudan ana sayfaya gelenlerin doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

ÖZGÜN HABER ÜRETİMİ

Genel Kurul, günün gerekleri doğrultusunda internet haber sitelerinde yayımlanması zorunlu olan günlük asgari haber sayılarını yeniden belirledi.

Arama motoru algoritmalarındaki değişikliklerin özgün içeriği daha görünür ve etkili kılmasıyla birlikte internet mecrasında odağın nicelikten nitelik göstergelerine; özellikle özgünlük, yerel etki ve okur etkileşiminin derinliği gibi kalite kriterlerine kaydırılması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda, internet haber sitelerini daha fazla haber üretmeye değil, daha özgün ve etki gücü yüksek içerikler geliştirmeye yönlendirmek amacıyla günlük asgari haber sayısı şartı yarı yarıya düşürüldü.

İKAMET ZORUNLULUĞUNDA ESNEKLİK

Genel Kuruldan geçen bir diğer mevzuat değişikliği ise süreli yayınlarda istihdam edilen fikir işçilerinin ikameti ile alakalı kolaylık sağlanması oldu. Ülke genelinde satışa sunulan gazeteler ile internet haber sitelerinin birçok bölgede mahallinde haber üreten fikir işçileri bulunduğu gözetilerek, belli oranda ikamet şartı aranmamasının, istihdam konusunda kolaylık sağlayacağı değerlendirildi.

Bunun yanı sıra nitelikli köşe yazılarına imkân tanımak amacıyla yazar unvanında istihdam edilen kişilerin, başka bir alanda ticari faaliyetinin bulunmasının bu kadroda istihdam edilmesine engel teşkil etmediği yönünde düzenleme yapıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERCİLİĞİNE TEŞVİK

Bir başka düzenlemeyle gazete ve internet haber sitelerinin kategori ve gösterge sayılarına göre içeriklerinde yer vermeleri zorunlu olan kategoriler arasına bilim ve teknoloji de eklendi.

Değişiklikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla etkin bir şekilde paylaşılması, verilerin sade, doğru ve etkili bir biçimde kamuoyuna aktarılması, farkındalık yaratılmak suretiyle bilim ve teknoloji konusundaki uzmanlar, gazeteciler, eğitimciler ve karar alıcılar arasında köprü kurulması sağlanarak, bilim ve teknoloji haberciliğinin teşvik edilmesi amaçlandı.

ASGARİ DOĞRUDAN TEKİL ZİYARETÇİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim dikkate alınarak asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15’ten 10’a indirildi. Bu oranın, sadık okur ve marka bağlılığını ölçen kalite sinyalini koruyacağı ve güncel kullanıcı davranışlarını daha adil biçimde yansıtacağı değerlendirildi.

Ayrıca, Genel Kategori’de bulunan internet haber siteleri için hesaplamaya dahil edilen yurt dışı trafik oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

Bu değişikliklerin yanında, kâğıt fiyatlarının artışı ve satış adetlerinin topyekûn düşüş eğiliminde olması sebebiyle gazetelerin satışa dair ek gösterge yüzölçümü yeniden belirlendi. İletişim ile ilgili fakülte mezunlarının haricindeki diğer fakülte mezunlarının da kadroda yer alması için kolaylık sağlandı. Alan adı değişikliği sırasında teknik olarak izlenmesi gereken yol daha açık bir şekilde izah edildi. Ek gösterge talebine dair prosedür ve bekleme süresi içinde bulunan yayınların altı ay içinde ihlallerini gidermemesi halinde başvurusunun sonlandırılması konularını kapsayacak şekilde düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik değişiklikleri, Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek.