Türk Lirası tasarrufların artması için çabalar devam ederken Merkez Bankası'nın 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısından 200 baz puana kadar indirim çıkması bekleniyor. Böylece politika faizinin yüzde 37,5'e düşmesi gündeme gelebilir.

Ancak bankalar Merkez Bankası'nın güncel yüzde 39,5 olan politika faizinin çok daha üstünde mevduat faizi veriyor. Sıkı makro ihtiyati tedbirler nedeniyle bankalar yüzde 60 oranını tutturmaya çalışıyor.

YÜZDE 60 ORANI NEDİR?

Makro ihtiyati tedbirler kapsamında Türk Lirası/Yabancı Para rasyosunun yüzde 60'ın üstünde olması gerekiyor. Bundan dolayı bankalar TL mevduata yüksek faiz vererek TL mevduatı çoğaltmaya çalışıyor.

ALTINA PARA GİRİŞİ ÇOK YÜKSEK

Geleneksel yatırımcıların risk iştahı arttıkça garanti getirili ürünlerden uzaklaşması hızlı oluyor. Altın ve gümüş gibi hızlı hareket eden değerli metallere para akışı hızlandıkça mevduata girişlerin azalması nedeniyle de mevduata yüksek faiz veriliyor.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞMÜYOR

Kredi faizleri de mevduata yüksek faiz veren bankalar nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor. Bankalar temel olarak, krediden elde ettikleri faiz getirilerini mevduat sahiplerine faiz olarak veriyor. Mevduat faizinin de yüksek kalması nedeniyle kredi faizleri de yüksek seyretmeyi sürdürüyor.

MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR?

Merkez Bankası mevduata verilen ağırlıklı ortalama faiz oranlarını duyurdu. Bir aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 46,56, üç aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 47,91, altı aya kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 45, bir yıla kadar vadeli TL mevduatlara yüzde 41,44, bir yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatlara yüzde 29,84, toplam TL mevduatları üzerinden verilen faiz oranını ise yüzde 46,96 olarak duyurdu.

1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Parasını 32 gün vadede yüzde 46,56 yıllık faiz oranından değerlendirmek isteyen bir mudi 32 bin 10 lira net faiz getirisi elde ediyor.