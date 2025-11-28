Ayarık Mahallesi, Binevler 81. Sokak'ta 230 metrekare alanda yer alan 4 katlı bina Çorum İcra Dairesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

İlk ihale tarihi 14 - 21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan binanın ikinci ihale tarihi ise 18- 25 Şubat tarihleri arasında olacak.

TAHMİNİ BEDELİ NE KADAR?

Dairenin muhammen bedeli ise 10 milyon TL.

Çorum Merkez'de Ayarık Mahallesi, 1935 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın tam hissesi açık artırma suretiyle ihale olunacak.

Özellikleri: Satış konusu parsel üzerinde 1 adet 4 katlı mesken tarzında yapı, bahçesinde havuz ve kış bahçesi sosyal donatıları ve çeşitli meyve ağaçları bulunuyor. Yaklaşık 20 yıl önce inşa edilen, yıpranması orta, bodrum kat + zemin kat+ normal kat + çatı katı olmak üzere 4 katlı ve betonarme tarzda inşa edilmiş. Bodrum katında kömürlük ve depo mahalleri, zemin katında; mutfak, teras ve salon mahalleri, normal katında ise; 2 adet yatak odası, antre ve banyo mahallerinden oluşuyor. Taşınmazın bahçe kısmında yaklaşık 25 m² alanlı üzeri kapalı garajı, 40 m² alanlı havuzu ve ahşap görünümlü pvc den yapılmış, ahşap çatılı ve üzeri şıngıl kaplamalı yaklaşık 45 m² alanlı kış bahçesi bulunmakta. Taşınmazın bahçe olarak kullanılan kısmında Elma 1, Ceviz 1, Leylandi 5, mavi ladin 1 ve mazı ağacı 1 olmak üzere ağaçlar yer alıyor.