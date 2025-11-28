24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Çorum merkez Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından anlamlı bir program düzenleniyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenler için bugün (28 Kasım 2025 Cuma günü) saat 12.00’de Abdibey Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak, ardından hatim duası yapılacak.

Düzenlenecek programın, öğretmenlere duyulan saygı ve minnettarlığın bir göstergesi olarak tüm vatandaşlar davet edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR