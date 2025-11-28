Nehire Kestek'in eşi, Hacı Osman, Hacı Mehmet ve Ayşe Özenç'in babaları olan Hafız Hasan Kestek (79) 22 Ekim’de bir süredir tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etmişti.

Azap Ahmet ve Kulaksız Camii’nin ardından 22 yıl boyunca Çorum Murad-i Rabi Ulu Camii baş imam hatipliği görevlerinin ardından emekliye ayrılan Hafız Hasan Kestek'in cenazesi ise Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da defnedilmişti.

Çorum’da din hizmetlerine katkısı ile tanınan Hasan Kestek için oğulları Hacı Osman ve Hacı Mehmet Kestek ile kızı Ayşe Özenç tarafından hatim duası ve Mevlid-i Şerif düzenlendi. Ulucami’de ikindi namazı öncesi düzenlenen etkinliğe ailesi ve sevenleri ile birlikte çok sayıda din görevlisi ve vatandaş da katıldı.

Mevlid-i Şerif’in ardından katılımcılara gülsuyu ve lokum dağıtıldı.

Muhabir: Haber Merkezi