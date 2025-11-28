Çorum merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü’nden rahmetli Firdevs Boran’ın eşi, Şehit Aydın Boran, Kadem Ülke, Ali Boran, Nergis Aydın, Songül Karatepe, rahmetli Sultan Deniz ve Turna Boran’ın babaları Gazi Boran'ın cenazesi öğle namazının ardından Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye ailesi, sevenleri ve köy halkı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekili Garip Özgür, İl Yöneticileri Kamil Çil, Hamdullah Uğur Yağmur ve Uğur Eke de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi