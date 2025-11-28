Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, sürdürülebilir bir yayıncılık modeli oluşturmak ve gazetecilik meslek standartlarını yükseltmek gibi iki önemli konuda çözüm üretilmedikçe sektörün rekabet gücünün zayıflamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Genel Müdür Çay, bu göreve atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu ve yeniden birlikte çalışma imkânı tanıdığı için İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a teşekkürlerini iletti.

Gazeteciliğin yalnızca masa başında üretilen metinlerle yürütülebilecek bir meslek olmadığını kaydeden Çay, gerçek gazeteciliğin sahaya inen, haberin merkezine dokunan, toplumun sorunlarını gündemine taşıyan ve yayın politikasıyla fark oluşturan süreli yayınlarla hayat bulacağının altını çizdi.

“Bugün ayakta kalabilen yayınların ortak noktası sahicilik, sahada olmak ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle üretmektir” diyen Çay, yeni dönemde de yerelden beslenen, özgün içerikle fark yaratan ve dijital çağa tam anlamıyla entegre olmuş bir gazetecilik anlayışını desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ, HABERCİLİĞİ GÜÇLENDİREN BİR KAYNAK OLMALI

Basının geleceğinin güçlü yerel ağlara, topluma temas eden hikâyelere ve dijital platformlarda nitelikli içerik üretebilen bir yapıya bağlı olduğunu belirten BİK Genel Müdürü Çay, şöyle konuştu:

“Yalnızca dijital dönüşümü değil, aynı zamanda özgün içerik üretimini artırmayı da temel bir öncelik olarak görüyoruz. İçeriğin niteliği yükselmeden dijital araçların tek başına bir değer üretmeyeceğinin bilincindeyiz. Dijital dönüşümü konuşurken, yapay zekâ başlığını es geçmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Yapay zekânın medyaya sunduğu arşivleme, görsel üretim ve içerik desteği; doğru kullanıldığında sektöre önemli bir güç kazandıracaktır. Basın İlan Kurumu olarak yapay zekâyı bir dezenformasyon aracı değil, pozitif ve doğrulanabilir haberciliği güçlendiren bir kaynak haline getirmek istiyoruz.”

“İSTİŞARE” ve “ADALET” TEMEL İLKELERİMİZ

Genel Müdür Çay, sektörde arzu edilen dönüşümün gerçekleşmesinde istişare ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını; Kurumun hareket noktasını belirleyecek olan pusulanın ‘adalet’, hedefe ilerlerken takip edeceği yolun ise ‘istişare’ olduğunu ifade etti.

HEDEFİMİZ YENİ GELİR FIRSATLARININ ÖNÜNÜ AÇMAK

Fayda-maliyet dengesinin sağlanmasının zorlaştığı bir dönemde, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendirmek için yeni bir değerlendirmeye her açıdan ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çay, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurum olarak temel hedefimiz; süreli yayınlarımızın mevcut gelirlerini korumakla yetinmeyip, yeni gelir fırsatlarının önünü açmak, yayıncılarımızın ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunmaktır. Bu kapsamda bürokrasi, kamu kurumları ve sektöre ek kaynak sağlayabilecek tüm mekanizmalarla ilişkilerimizi daha yoğun ve sonuç odaklı biçimde sürdüreceğiz. Nihai amacımız; basın sektörünün kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik olarak dayanıklı ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşmasıdır. Resmî ilan ve reklam gelirlerini yalnızca bir destek unsuru olmaktan çıkararak, yayınların sürdürülebilir büyümesini besleyen stratejik bir araç hâline getirmek istiyoruz.”

Kurumun yalnızca mevzuat düzenlemeleriyle değil; sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarıyla da basının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Çay, sektör adına avantaj sağlayacak yeni iş birlikleri için çalışmalar başlattıklarını aktardı.