Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yaparak kuruma emek veren Bekir Erdem, emekliliğe ayrılması dolayısıyla plaketle onurlandırıldı.

SGK Çorum İl Müdürü Mustafa Göncü tarafından Erdem’e, kuruma sunduğu hizmetler ve katkıları nedeniyle plaket takdim edildi. Göncü, Erdem’in çalışma hayatı boyunca özveriyle görev yaptığını, kurum adına teşekkürlerini ilettiğini kaydederek kendisine emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi