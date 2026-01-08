Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katılım sağladı. İki gün süren toplantıda ülke genelindeki il müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Sosyal hizmetler, aile destek programları, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli hizmetlerine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Toplantı süresince karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, önümüzdeki döneme ilişkin planlanan projeler ve yol haritaları üzerinde duruldu. Hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik stratejik hedefler değerlendirildi.

Verimli geçen toplantının il müdürlükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirdiği ve hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

