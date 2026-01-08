Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık Kamil Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.Vali Çalgan beraberinde Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ile birlikte Kamil Jandarma Karakol Komutanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarette jandarma personeli ile bir araya gelen Vali Çalgan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Osmancık Jandarma Komutanı Nuri Uyar da hazır bulundu. Heyet, jandarma personelinin bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.Ziyaretin sonunda Vali Çalgan, jandarma personeline gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyerek jandarmanın bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi