Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilen ve dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda derneğin çalışmaları ve yapılması gereken plan ve projeler değerlendirilerek, bazı kararlar alındı.

Genel kurula; Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Ankara – Mamak Belediye Meclis Üyesi ve Hitit Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Ali Deniz, Ankara Dernek Başkanı Serdar Doğan, Ankara dernek yönetimi ile dernek üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Ali Deniz’in yaptığı, Arap Aydoğdu ve İbrahim Şeremet’in divan heyetinde görev aldığı kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından derneğin gelir ve gider bilançoları okunarak ibra edildi. Daha sonra tek liste ile gidilen seçimler sonucunda mevcut Dernek Başkanı Uğurcan yeniden seçilirken, Yönetim Kurulu ise Murat Gül, Bayram Kentel, Kazım Şeremet ve Servet Kurtoğlu’ndan oluştu.

Denetim Kuruluna ise Arap Aydoğdu, Hasan Doğan ve Vahdi Çelik seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni başkanı İbrahim Doğan, genel kurulda kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, odayı birlik ve beraberlik içerisinde yöneterek daha iyi noktalara getireceklerini, üyelerin kafasını yukarı kaldıracak çalışmalara imza atacaklarını anlattı.

Kongrede kendisine ve yönetimine güvenen tüm dernek üyelerine teşekkür eden Dernek Başkanı Kenan Uğurcan, köylerini geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

