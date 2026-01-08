Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Murat Kırçı’nın 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından video yayınladığı aktarılarak, "Şüpheli M.K'nin Çorum şehir merkezinde çekmiş olduğu videoda Maliye Bakanlığının sabah saatlerinde esnafa vergi denetimi için personel görevlendirdiği, kendisini ve diğer esnafın herhangi bir satış yapamadığını, çarşının bomboş olduğunu, bu yapılanın esnafa zulüm olduğu minvalinde sözler dile getirerek sosyal medya platformunda paylaşımda bulunduğu, paylaşımın kamuoyunda infial yaratması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bahse konu yerde esnafa yönelik herhangi bir mali denetimin yapılmadığı gibi mali yaptırıma da tabi tutulan herhangi bir esnaf bulunmadığı tespit edilmiş olup, şüpheli M.K. hakkında başlatılan 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen ayma" suçundan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ