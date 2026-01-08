Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, SGK Ankara İl Müdürlüğü görevine kısa bir süre önce atanan Çorumlu hemşehrimiz Ömer Tök’ü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başaranhıncal, Ömer Tök’e yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, sosyal güvenlik hizmetleri ve iş dünyasını ilgilendiren konular hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başaranhıncal, SGK’nın çalışma hayatındaki önemli rolüne dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin güçlenmesinin hem iş dünyası hem de çalışanlar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tök ise nazik ziyaret ve iyi dilekler dolayısıyla teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi