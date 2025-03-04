Türkiye'de milyonlarca emekli, maaşlarına ek zam beklentisi içindeyken, sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel’in yaptığı açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tezel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 2008 yılında çıkarılan emekli maaşı yasasına dikkat çekerek, "Eğer o yasa çıkarılmamış olsaydı, şu anda en düşük emekli maaşı 31 bin lira olacaktı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir tartışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Ali Tezel’in iddiaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, emekli maaşlarının yetersizliğinden şikayet ederek Tezel'in açıklamalarına destek verirken, bazıları ise bu iddiaların gerçekliği konusunda şüphelerini dile getirdi..

2008 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN ETKİLERİ

Ali Tezel’in eleştirdiği 2008 Sosyal Güvenlik Reformu, Türkiye’de emeklilik sistemini kökten değiştiren düzenlemeler içeriyordu. Bu reformla birlikte:

Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi.

Prim ödeme gün sayısı artırıldı.

Aylık bağlama oranları düşürüldü.

UZMANLAR NE DİYOR?

Sosyal güvenlik uzmanları, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini ancak bunun bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini belirtiyor. Ekonomistlere göre, enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında, emeklilere yönelik ek desteklerin kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.