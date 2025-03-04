10 Mart Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak İşgücü Uyum Programı için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.
İsmi çıkan vatandaşlar Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.
İŞTE KURADA İSMİ ÇIKANLAR
Çorum Merkez: "Ebru Özken, Emine Büşra Tortum, Meral Çelik, Merve Güngör, Merve Kartal, Şerife Yandım, Yıldız Güccan ve Zübeyde Tür
Boğazkale: "Ceren Özel, Emrah Zorba, Fatma Avcı, Halil Aloğlu, Hüseyin Okur, Meral Zorba, Sırma Kaynak, Ünal Durdemir"
Alaca: "Aslıhan Uçar, Gamze Topçu, Günay Şahin, Habibe Çanaklı, Medine Bolat, Nurcan Kaya"
Bayat: "Fatma Vura"
Dodurga: "Safure Kasnakcı, Damla Pekmezci."
İskilip: "Şule Oruç, Zahide Çakmak."
Kargı: "Başak Yumrukaya, Sedef Ay."
Oğuzlar: "Makbule Afşar."
Ortaköy: "Nuriye Özöndel"
Sungurlu: "Gülten Yurdasucu"
Osmancık:" Birsel Güler"
Uğurludağ: "Meltem Uyar"