Milyonlarca çalışanlarının 2025 yılı asgari ücret zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu , ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmelerle, yıl boyunca yeni asgari ücret rakamının kamuoyuna açıklanmasıyla son bulacak.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Korkutuyor

Toplantıya saatler kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Erdursun, 2025 yılı sabit gelirliler için "kâbus yılı"nın arttığını belirterek ekonomik açıdan daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Erdursun'un açıklamalarına göre, Türkiye'deki mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL 50 kuruş iken, Türk-İş'in Kasım 2024'e göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 562 TL . Yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL olarak hesaplanıyor. Erdursun, "Ülkemizde sigortalı çalışanların yüzde 70'i açlık sınırının altında maaş alıyor. Bu durum sabit gelirli olup daha büyük bir ekonomik dar boğaza sürüklüyor" dedi.

2025 Asgari Ücret Tahmini: 22 Bin TL

2025 yılı için maaş zammı tahminleri de paylaşan Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 12 , SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17 enflasyon farkının emeklilik hayatında olduğunu söyledi. Bu doğrultuda asgari ücretin 22 bin TL'nin ortaya çıkabileceğini sabit bir şekilde ortaya koyan Erdursun, şunları ekledi:

"Açlık ve yoksulluk sınırında kalan uzunlukta gelirli, bireysel ekonomik krizi daha derin hissedecek. Bu tablo, sabit gelirlilere intibak veya seyyanen zam yapılmasının açıkça ortaya çıktığını ortaya koyuyor."

Gözler İlk Toplantıda

Yarın başlayacak asgari ücret zam maratonda, işçi kesimini TÜRK-İŞ , işveren ise TİSK'i temsil edecek. Milyonların merakla beklediği yeni rakamın, 2025 yılında yaşanacak ekonomik koşulların temel bir şekilde tamamlanması bekleniyor.