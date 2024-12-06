Tezel, asgari ücretinin belirlenme sürecinin toplum üzerinde yarattığı psikolojik ve ekonomik etkileri ele aldı. Yazısında, eskiden asgari ücretin bu kadar tartışılmadığını belirten Tezel, şu ifadeleri kullandı: “Eskiden asgari ücret belirlenirken bu kadar tartışma yaşanmazdı. Açıklanan artışın fazla gündem oranları. Çalışanlara genellikle asgari ücretin üzerinde maaş verilirdi.” Ancak günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunulan bilgilere göre yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını ifade eden Tezel, asgari ücret ile iki katı maaş arasında kalan 13 milyonu bulduğuna dikkat çekti.

Psikolojik ve Ekonomik Baskılar

Tezel'e göre, asgari ücret tartışmalarının aylar öncesinden başlaması hem işveren hem de enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu süreçte işverenlerin, "Devletin uygun gördüğü maaş bu" karşılığındaki asgari ücretin bir standart olarak beslenmesi ve bu hakkın ortada hayatta bulunmasını savundu.

“Serbest Piyasa Ücretleri Belirlemeli”

Tezel, asgari ücretin açıklandığı bir sistem serbest piyasanın çalışan maaşlarını daha adil bir şekilde belirleyeceğini öne sürdü. Yazısında şu ifadeleri kullanıldı:“İddia ediyorum; asgari ücret hiç açıklanmasa, serbest piyasa fiyatları belirlenirse çalışanların maaşları daha yüksek olur!” Satın almayla ilgili tartışma yaratan Tezel, asgari ücretin açıklanmasının işverenlerin düşük maaş politikasına sahip olduğunu belirtti ve bu durumun ortadan kalkması gerektiğini savundu.

Asgari Ücret İçin Gözler Salı Gününde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ilk ayağı salı günü başlıyor. Ekonomistlerin ve çalışanların merakla beklediği zam oranı tartışmaları, farklı görüşlerle şekillenmeye devam ediyor.