Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda parti programını yenileme ve geleceğe dair hedefleri belirlemek amacıyla il danışma kurulu toplantısı düzenledi.

Toplantıda İl Başkanı Dinçer Solmaz ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın konuşmalarının ardından basına kapalı devam etmesi planlanan toplantıda Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine söz verilmemesine tepki gösterdi.

İl başkanından sonra kendisine söz verilmesi gerektiğini hatırlatan Tahtasız, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanları Sayın Özgür Özel'in selamlarını ileterek sözlerine başlayan Tahtasız, partinin önümüzdeki süreçteki hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Tahtasız, CHP'nin iktidar hedefi doğrultusunda toplumun her kesimiyle buluşarak, halkın taleplerine kulak vereceklerini söyledi.

"BU ZAM VE ZULÜM İKTİDARINI ANLATACAĞIZ"

Tahtasız, AKP iktidarının halkı nasıl zor durumda bıraktığını somut verilerle açıklayacaklarını belirtti. Emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu, asgari ücretin her geçen gün eridiğini, çiftçilerin zorluklar içinde olduğunu ifade etti. “Asgari ücretin 30 bin TL olması gerektiğini, emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini ve çiftçinin alın terinin karşılık bulması gerektiğini her fırsatta anlatacağız” dedi.

Kredi kartı borçlarının ve diğer borçların son durumuna da değinen Tahtasız, “BDDK verilerine göre, kredi kartı borcu 1,7 trilyon liraya dayandı. Bu, her bir vatandaşın yaklaşık 25 bin lira kredi kartı borcu olduğu anlamına geliyor” dedi ve CHP olarak borçların silinmesi, faizlerin indirilebilmesi için yasal düzenlemeler hazırladıklarını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETİN 30 BİN TL OLMASI ŞART"

Tahtasız, asgari ücretin yaşam standartlarını karşılayacak seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti. 17 bin 2 lira olan asgari ücretin, yıl sonuna kadar 10 bin liraya düşeceğini ifade ederek, “Asgari ücret talebimiz 30 bin TL, bunun altında biz yokuz” diyerek partinin taleplerini net bir şekilde dile getirdi. Ayrıca, küçük esnafa verilecek desteklerin artırılması gerektiğini, 1 ila 10 arasında asgari ücretle çalışan küçük esnafa 6 bin TL destek verilebileceğini söyledi.

"EMEKLİNİN DURUMU İÇLER ACISI"

Emeklilerin büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Tahtasız, emeklilerin maaşlarının, geçmişte kazandıkları alım gücünden çok daha düşük seviyelere gerilediğini vurguladı. “Emekli maaşları asgari ücrete eşit olmalı. Emekliye geçim haktır!” diyen Tahtasız, emeklilerin geçim sıkıntısını en iyi şekilde anlatacaklarını söyledi.

"GENÇLER, KADINLAR VE ÇİFTÇİLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Tahtasız, seçim öncesi vaatlerin aksine, hükümetin halkın beklentilerine karşılık vermediğini ve “ekonomide kötüsü geride kaldı” denmesine rağmen enflasyonun %48 seviyelerine çıktığını belirtti. CHP’nin tüm halk kesimlerinin sorunlarına çözüm üretmeye kararlı olduğunu söyleyen Tahtasız, gençlerin işsizlik sorununa, kadınların ekonomik ve sosyal haklarına, çiftçilerin zorluklarına çözüm üreteceklerini ifade etti.

"BİRLİKTE ÇALIŞARAK İKTİDAR HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Tahtasız, konuşmasının sonunda, CHP olarak yılmadan, bıkmadan, kavga etmeden, partinin ve ülkenin çıkarları doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Partimizin ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını iktidarla taçlandıracağız” dedi. Ayrıca, parti içinde birlik ve dayanışma mesajı vererek, “Hep birlikte omuz omuza çalışarak başarıya ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan partililere hitap eden Tahtasız, “Bugün birliktelik günü” diyerek, CHP’nin iktidar yürüyüşünü sürdüreceklerini ve halkın yanında olacaklarını ifade etti.