Toplantıya Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl başkanı Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve partililer katıldı.

Toplantıda CHP Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen her bir üyenin partinin karar alma mekanizmalarında söz sahibi olacağı Dijital Demokratik Katılım uygulaması bir slayt gösterisiyle partililerle paylaşıldı.



İl Başkanı Dinçer Solmaz, Dijital Demokratik Katılım uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda partililerden destek istedi. Dijital Demokratik Katılım uygulamasında anket soruları yöneltilerek partililerin görüş ve önerilerinin alındığını bildiren Solmaz, "Bu görüş ve önerilerle parti programımızın şekillenmesi noktasında ciddi çalışmalar yapılmakta. Bu uygulamayı takip eder, oradaki soruları cevaplandırarak genel merkezimize iletmiş olursanız partimizin yol aldığı bu süreçte sizlerin katkılarının önemli olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

Solmaz, bu sayede 81 ilde partililerin görüş ve önerilerinin rapor şeklinde genel merkeze iletileceğini ve parti programının hazırlanacağını aktararak, “Bu bağlamda sizlerin görüş ve önerilerinizi çok önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.