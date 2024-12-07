Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, ülke gündemine dair açıklama yaptı.

Türkiye’nin çok çok kritik ve önemli bir dönemeçte olduğu bir anda danışma kurulunu yaptıklarını kaydeden Nazlıaka, partisinin programını yenileme ve güncelleme amacı taşıyan bu toplantıların CHP’yi iktidara taşıyacak sürecin de taşlarını ördüğünü ifade etti.

Nazlıaka, bugün buradan çıkacak olan kararlar ve hazırlanacak raporun partisinin iktidar vizyonunu ortaya koyacağının altını çizdi.

Bu çalışmanın CHP’nin genel ilke ve değerlerine bağlı olarak gerçekleştireceğine dikkati çeken Nazlıaka, “Parti programımızı yeniden yazdığımızda öylesine sade öylesine akıcı bir dille yazılmış olacak ki ilkokul mezunu bir arkadaşımız dahi okuduğunda ‘Benden bahsediyor, beni en iyi Cumhuriyet Halk Partisi anlamış’ diyecek. Çalışmamızın temelde 3 katmanı olacak birincisi parti programımızın yenilenmesi, ikincisi iktidar programını çıkartacağız. Üçüncüsü de bir erken seçim olmalıdır ve derhal olmalıdır diyoruz dolayısıyla bu parti programı içerisinden bir seçim beyannamesi de çıkacak. Yani yarın seçim olacak olsa bizim parti programımız net bir şekilde bu programdan süzülerek beyannamemize yansıyacak.”

İktidarın CHP’nin iktidara gelme noktasında olduğunu fark ettiğini savunan Nazlıaka, nerede CHP’li belediyelerin başarılı bir çalışması varsa baskılamaya çalıştığını, kayyum atamalarıyla yine halkın iradesinin yok saymaya çalışıldığını dile getirdi.

Nazlıaka’nın konuşmasının ardından İl Danışma Kurulu basına kapalı devam etti.,