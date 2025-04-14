Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik desteklerini artırmaya devam ediyor. Banka promosyonları ve bayram ikramiyelerinin ardından, şimdi de emeklilerin sağlık ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek önemli bir adım atıldı. SGK’nın yeni uygulamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ömür boyu ücretsiz kaplıca tedavisi imkânı sunuluyor.

ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

SGK'nın bu yeni hizmeti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında tüm emeklileri kapsıyor. Buna göre;

SSK emeklileri

Emekli Sandığı mensupları

SGK’nın anlaşmalı olduğu kaplıca tesislerinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

KAPLICA TEDAVİSİNDEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Bu destekten faydalanmak isteyen emeklilerin yalnızca sağlık kurulu raporu alması yeterli olacak. İlgili raporun;

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ya da

Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekimler tarafından düzenlenmiş olması gerekiyor.

Raporun alınmasının ardından, en geç 5 iş günü içinde SGK'ya başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından emekli, yönlendirildiği kaplıca tesisinde tedavi sürecine başlayabiliyor.

SGK’DAN EMEKLİLERE YENİ DESTEKLER YOLDA

SGK yetkilileri, bu uygulamanın özellikle sağlık sorunları yaşayan yaşlı bireyler için büyük bir avantaj olduğunu vurgularken, Nisan ayı sonuna kadar yeni destek projelerinin de duyurulacağını belirtti. Emeklilerin, SGK’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.