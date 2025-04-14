İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak 32 maddelik değişiklik teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını açıkladı. Yapılacak değişiklikler kapsamında sürücülerin trafikte yapacağı ihlallere daha caydırıcı cezaların getirilmesi amaçlanırken, kanun değişikliği teklifinde trafikte yaşanılan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi de yer alacak.

KIRMIZI IŞIK CEZASI

Meclis'e sunulacak düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi yer aldı. Bu kısıtlamaya takılan sürücüler ek olarak 80 bin lira idari para cezası ödemek zorunda kalacak.