Çorum'da trafik ışıklarında duran araç sürücülerinden para isteyen çocuklar, araçların arasında geziniyor. Sayıları her gün artan çocuklar, canlarını tehlikeye atıyor. Sürücülerin korna çalmalarına rağmen çocuklar araçların arasında koşturmaya devam ediyor. Çocuklar araçların camlarına yüzlerini dayayarak para istiyor. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen ayaklarında ayakkabıları bile olmayan çocuklar görenlerin yüreğini de sızlatıyor. ÇORUM HABER Whatsapp İhbar Hattı'na ulaşan bir vatanda trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren çocuklar için yetkililerden çözüm istedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ