Play-off’tan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, son 3 maçta aldığı 1 yenilgi ve 2 beraberlikle sezonun en uzun ikinci kazanamama serisine imza attı.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın getirilmesinden sonra çıktığı 7 maçı da kazanarak son 3 sezonun en iyi serisini yakalayan Arca Çorum FK’nın milli arada ayarları bozuldu. Kırmızı-siyahlı takım milli ara dönüşü oynadığı 3 maçta da galibiyet alamadı ve Süper Lig’e direkt yükselme şansını zora soktu.

Milli ara dönüşü, sahasında üst üste iki maça çıkan Arca Çorum FK, Bandırmaspor’a 1-0 yenilirken, Bodrum FK ile de 1-1 berabere kalarak büyük bir avantajdan yararlanamadı. Geçen hafta da İstanbul’da Pendikspor’la 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK üçüncü olup play-off finaline direkt kalma şansını da büyük oranda yitirdi.

Son 3 maçında 1 yenilgi, 2 beraberlik alarak tam 7 puan kaybeden Arca Çorum FK, sezonun en uzun ikinci galibiyet özlemi serisine imza attı.

Kırmızı-siyahlı takım, sezonun ilk 4 maçını kazandıktan sonra Vanspor’la 0-0 berabere kalarak ilk puan kaybını, deplasmanda İstanbulspor’a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldıktan sonra evinde Serikspor’la, deplasmanda da Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalarak 4 maç galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Kırmızı-siyahlı takımın hasreti 9.haftada, Çorum’da alınan 3-1’lik Manisa FK galibiyetiyle son bulmuştu.