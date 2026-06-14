Arca Çorum FK, resmi Instagram hesabından 2025-2026 sezonunda atılan en güzel 10 golü taraftarların beğenisine sundu. “Biz sıraya dizdik, kararı size bıraktık” başlığıyla paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken, binlerce taraftar favori golü için yorum yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekibin paylaştığı listede ilk sırada Atakan Akkaynak’ın Amedspor’a attığı gol yer alırken, ikinci sırada Arda Hilmi Şengül’ün Play-Off’ta Bodrum FK ağlarına gönderdiği gol bulunuyor. Üçüncü sıraya Ferhat Yazgan’ın Hatayspor’a attığı gol yerleşirken, dördüncü sırada Aleksic’in Iğdır FK karşısında kaydettiği gol bulunuyor.

Listenin beşinci sırasında ise Serdar Gürler’in Play-Off finalinde Erokspor’a attığı gol yer aldı. Altıncı sırada Yusuf Erdoğan’ın Pendikspor’a, yedinci sırada Pedrinho’nun Sarıyer’e, sekizinci sırada Oğuz Gürbulak’ın Amedspor’a, dokuzuncu sırada Samudio’nun Adana Demirspor’a attığı gol bulunurken, listenin son sırasında Thiam’ın Play-Off finalinde Erokspor filelerine gönderdiği gol yer aldı.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, taraftarların en fazla ilgi gösterdiği gol Arda Hilmi Şengül’ün Play-Off’ta Bodrum FK’ya attığı gol oldu. Taraftarların büyük bölümü, kritik Play-Off yarı final maçında kaydedilen bu golün sezonun en güzel golü olduğu yönünde görüş bildirdi.