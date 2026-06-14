Biten sezonda, Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nden play-off şampiyonu olarak Türk voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi’ne yükselen Sungurlu Belediye Spor Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, başkan Yılmaz Çağlıyan nezaretindeki kulüp yönetimi, Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin de katıldığı toplantıda geleceğe dair istişarelerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, “…Toplantımızda, voleybolda bölgemizin en önemli temsilcilerinden biri olan Sungurlu Belediyespor’umuzun Efeler Ligi’nde de başarı elde edebilmesi için yürütülecek çalışmalar ve sezon planlamaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bunun yanı sıra futbol, güreş ve masa tenisi branşlarında sürdürülebilir başarıyı sağlamak, yeni şampiyonluklar kazanmak ve kulübümüzü her alanda daha güçlü bir noktaya taşımak adına izlenecek yol haritasını istişare ettik.

Sungurlu Belediyespor’umuzun büyümesi, gelişmesi ve yeni başarı hikâyeleri yazması için emek veren, maddi ve manevi destekleriyle kulübümüzün her zaman yanında olan kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum.

Spor şehri Sungurlu’muzun gururu olan takımımızın tüm branşlarda başarıdan başarıya koşacağına inanıyor; şampiyonluk mücadelesi veren futbol ve voleybol takımlarımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.