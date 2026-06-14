Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Esenler Erokspor’un Gabonlu orta saha oyuncusu Guelor Kanga Kaku’ya, Arca Çorum FK ile Konya’da oynanan play-off final maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen men ve para cezalarına ilişkin İstanbul ekibinin itirazını reddetti.

PFDK, 35 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Kanga’ya ihraç öncesi yardımcı hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maçtan men ve 40.000 lira para cezası, kırmızı karttan sonra hakeme yönelik “hakareti” nedeniyle 3 maçtan men ve 40.000 lira para cezası, kırmızı karttan sonra akredite alanında bulunması nedeniyle de 10.000 lira para cezası vermişti.