Biten sezonda Süper Lig’den Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne düşen Kayserispor’un, Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam’ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Yeni sezonda yeniden Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı takımda Teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin’in, Mame Thiam’ın transfer edilmesini istediği ve Kayseri ekibinin bu doğrultuda Arca Çorum FK ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

34 yaşındaki Senegalli golcü, biten sezonun ara transfer döneminde geldiği Arca Çorum FK’da 15 resmi maçta 934 dakika süre alırken, 6’sı penaltıdan 9 gol-2 asistlik skor performansı sergiledi.

Thiam’ın, Arca Çorum FK ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.