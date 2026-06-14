Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yürütülen transfer çalışmalarında iki genç futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

KALEYE 21’LİK ELDİVEN

İstanbul’da, kulübün sahibi Savaş Balçık nezaretinde yürütülen transfer çalışmaları doğrultusunda, Altınordu’dan 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir’le anlaşma sağlandığı belirtildi. U15, U17, U18 ve U19 Milli takımlarında 14 kez kaleye geçen ve Altınordu ile 31 Mayıs 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Arif Şimşir’in transferi ile ilgili kulübü ile de anlaşma sağlandığı ve İzmir ekibine bonservis ücreti ödeneceği ifade edildi.

Arca Çorum FK’nın 3+1 yıllık anlaşma sağladığı 1.95 metre boyundaki genç file bekçisi, geçen sezon 2.Lig’de Altınordu’nun kalesini 23 maçta korudu. Kalesini 6 maçta gole kapatmasına rağmen 27 gol yiyen Arif Şimşir, kurtardığı penaltılarla dikkat çekti.

EMİRCAN GÜRLÜK İLE 2-1 YILLIK ANLAŞMA

Arca Çorum FK’nın, Rusya’nın Orenburg takımından 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emircan Gürlük’le de 2+1 yıllığına anlaştığı kaydedildi.

Galatasaray’ın altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde Altınordu’da yetişen ve 2023-2024 Sezonunda Rusya’nın Orenburg takımına transfer olan Emircan, U21 Milli Takımımızda da 9 maçta forma giydi.

Geçen sezon Orenburg formasıyla Rusya Premier Lig’de 24 maçta 1.653 dakika süre alıp 4 gol-2 asistlik skor performansı sergileyen Emircan, Rusya Kupası’nda ise 4 karşılaşmada 170 dakika forma giydi.

Biten sezonda, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en yaşlı takımı olan Arca Çorum FK’da genç ve gelecek vadeden oyuncular kadroya katılarak hem takımın yaş ortalamasını düşürülüyor, hem de geleceğe yatırım yapılıyor.