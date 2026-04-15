Spor Gazetecileri tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 yaş üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda geri sayıma geçildi. 30 yaşını geçmiş futbol tutkunu vatandaşların dört gözle beklediği turnuvanın başvuruları başladı. Başvurular, 5 Mayıs Salı günü saat 17.00’de sona erecek.

Turnuvada bu yıl 1996 ve daha önce doğanlar oynayabilecek. Her takım kadrosunda 2025-2026 sezonu için lisansı vize edilmiş bir (1) aktif sporcu bulundurabilecek.

Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ceza alan futbolcular cezaları doğrultusunda turnuvada mücadele edemeyecek. Cezalı oyuncular başvuru esnasında takım temsilcileri ile paylaşılacak. Takım listeleri en fazla 25 sporcudan oluşacak ve son başvuru tarihinden sonra kesinlikle ekleme yapılmayacak.

Başvurular, Çorum Haber Gazetesi’nden Hüseyin Aşkın (0536 879 93 03), Rıfat Kara (0545 255 54 22) ve Hakimiyet Gazetesi’nden Halil Öztürk’e (0536 360 73 44) yapılacaktır.