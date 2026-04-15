Teknik direktörlük görevine hemşehrimiz İsmet Kamak’ın getirildiği U23 İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 11-23 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Burdur’da sürdürürken, Çorum’dan da 1 sporcu kampta yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Kandiber Spor Kulübü sporcusu Berat Erdem Temir, 26 kişilik kamp kadrosuyla antrenmanlarını sürdürüyor. Cumartesi günü yapılacak antrenmanla birlikte Burdur kampını tamamlayacak olan millilerin Dünya şampiyonasında mücadele edecek ana kadrosu netleşecek. Berat Erdem’in ana kadroda yer alıp alamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

U23 Milli Takım Teknik Direktörü İsmet Kamak, Berat Erdem’le ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşı çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte, 10-15 yıl milli takıma hizmet edeceğini düşünüyorum” dedi.