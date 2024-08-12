Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk hafta maçında konuk olduğu Ümraniyespor’a 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Spoint Ümraniye Stadı’nda oynanan ve Eskişehir bölgesi A klasman hakemi Süleyman Bahadır’ın yönettiği maçta Ümraniyespor’a galibiyeti getiren golleri 28.dakikada Barış Ekincier, 55 ve 86.dakikalarda ise Giorgi Plamenov Minchev attı.

İstanbul ekibi, iki takımın da birer topunun direkten döndüğü maçta aldığı net skorlu galibiyetin ardından averajla liderlikkoltuğuna oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 7: Ümraniyespor gole çok yaklaştı. Sağdan Barış’ın serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktasının sağ çaprazından Atakan ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi, kaleci Hasan Hüseyin direk dibinden topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 15: Bu kez Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Atakan ceza sahasına ortaladı, penaltı altı pasta Kasongo kafayı vuramadı.

DAKİKA 23: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunu soldan kullanan Atakan ön direğe sert kesti, kaleci Cihan yerden bir kez seken topu çıkartarak gole izin vermedi.

DAKİKA 28: GOL! Ümraniyespor’un golü geldi. Ani gelişen atakta, Bardhi’nin pasına hareketlenen Barış, kendi yarı alanından aldığı topla soldan hızla Çorum FK kalesine yöneldi, altı pasın köşesinden, sağ ayağıyla çok sert vurdu: 0-1.

DAKİKA 36: Ahlatcı Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda sağdan Atakan ceza sahasına ortaladı, altı pasta Geraldo kafayı vurdu, top üst direği adeta sıyırarak auta çıktı.

DAKİKA 55: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan Soukou yerden altı pasa sert bir orta yaptı, Landre’nin ayak koyduğu top yükseklik kazanıp Minchev’in kafasına çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

DAKİKA 64: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Ferhat, ceza yayının gerisinden, sağdan Suat’ın koşu yoluna güzel bir pas attı, altı pasın sağındaki boşluktan Suat’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Mehdi ayak koydu, üstten aut.

DAKİKA 86: GOL! Ümraniyespor’un üçüncü golü geldi. Savunmadan atılan uzun topu Soukou kafayla Minchev’e indirdi, Bulgar oyuncu bekletmeden sağdan Soukou’yu kaçırıp ceza sahasına koşu yaptı. Sağdan ceza sahasına giren Soukou ortaladı, altı pas civarında Minchev kafayı vurdu: 0-3.

DAKİKA 90+4: DİREKTE DÖNDÜ: Ümraniye etkili geldi. Melih Okutan’ın penaltı noktasının sol çaprazından, karşı karşı pozisyonda yerden vurdu, top direkten döndü.

DAKİKA 90+7: ÖNCE DİREK, SONRA KALECİ: Ahlatcı Çorum FK, Kerem’e yapılan faul üzerine ceza yayının 3-4 metre gerisinden serbest vuruş kazandı. Eren Karadağ direkt kaleyi düşündü, direkten dönen top Ahmethan’dan sekip kaleci Cihan’da kaldı.

STAT: Spoint Ümraniye

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

4.HAKEM: Yiğit Arslan

CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR: Cihan, Mustafa, Glumac, Cavare, Sousa, Bardhi (Dk.84 Hoti), Serkan (Dk. 90 Kubilay), Oğuz, Barış (Dk.65 Batuhan Çelik), Minchev (Dk.90 Mehmet Ali), Soukou (Dk. 90 Melih)

YEDEKLER: Übeyd, Onur, Batuhan Arıcı, Atalay, Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Tuncay Şanlı

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H. Hüseyin, Kerem, Erkan, Landre, Kadir, Ferhat, Suat (Dk.70 Eren Karadağ), Atakan Akkaynak (Dk. 84 Ahmet Han), Kasongo (Dk. 43 Thomas), Mehdi (Dk.70 İsmaila Sonko), Geraldo (Dk.84 Durel Avounou)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Mustafa Emre, Erhan, Berkay, Berkcan

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

GOLLER: Dk. 28 Barış, Dk. 55 ve 86 Minchev

SARI KART: Kadir (Ahlatcı Çorum FK)