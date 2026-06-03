Cumhuriyet Halk Partisi’nden 2014 yılında Alaca İlçe belediye başkan adayı olan gazeteci Buğra Kıhtır ile Tuğçe Kıhtır’ın babaannesi Seyhan Kıhtır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

TSO eski Meclis Başkanı merhum Taner Sabuncu’nun kayınvalidesi, Nur Sabuncu ve Yusuf Kıhtır’ın annesi olan Seyhan Kıhtır’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP önceki dönem İl Başkanı Osman Samsunlu, önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, MHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Demiray, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası önceki Yönetim Kurulu ve önceki TSE Başkanı Kenan Malatyalı, önceki dönem SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi