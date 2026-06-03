İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet faaliyete geçen istasyonu inceledi. Bakanlığın sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirme ve acil sağlık altyapısını geliştirme hedefleri doğrultusunda planlanan Söğütlüevler Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının tamamlandığını belirten Sağlık Müdürü Zehir, “Modern donanımıyla dikkat çeken istasyon binamız vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamıştır” dedi.

Tevfik Kış Spor Salonu yerleşkesinde konumlandırılan yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun çağdaş mimarisi, teknik altyapısı ve personel çalışma alanlarıyla acil sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını anlatan Sinan Zehir, “Stratejik konumu sayesinde özellikle Söğütlüevler, İkbalkent ve çevre yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak olan istasyon, vakalara daha kısa sürede ulaşılmasına imkân tanıyacaktır.

Yeni istasyonun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki acil sağlık hizmetleri kapasitesi artırılmış, ambulans ekiplerinin olaylara müdahale sürelerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Böylece acil durumlarda vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşılması ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sunulması hedeflenmektedir.

Acil sağlık hizmetlerinde zamanın hayati önem taşıdığı bilinciyle çalışmalarını sürdüren sağlık teşkilatımız, hizmet bölgesindeki vakalara ortalama 10 dakika içerisinde ulaşmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte hiçbir acil vakanın 10 dakikanın üzerinde beklememesi amacıyla hizmet planlamaları, istasyon yapılanmaları ve operasyonel iyileştirme çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir” diye konuştu.

Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirerek hizmet kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla sağlık altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımların kararlılık ile devam edeceğini de kaydeden Sinan Zehir sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi